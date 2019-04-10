Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Ловчев подчеркнул, что, как и раньше, не одобряет поведение игроков, однако нынешнюю ситуацию экс-спортсмен назвал показательным процессом. «Мы прекрасно понимаем, что над другими бы так не издевались, как сейчас над ними», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 9 апреля, в Пресненском суде Москвы началось первое открытое заседание по делу Кокорина и Мамаева, которое продолжится сегодня. В первый день успели допросить лишь троих свидетелей из огромного списка в уголовном деле. В суде выступили свидетели со стороны защиты — Екатерина Бобкова и Карен Григорян, отдыхавшие в компании дебоширов. Их показания во многом не совпали с тем, что они говорили полгода назад в кабинете у следователя. Также свою версию произошедшего в кофейне высказал очевидец Виталий Краснов.