Капитан хоккейного клуба СКА Павел Дацюк штукой ответил на вопрос об участии в предстоящем чемпионате мира.

«А у вас билеты есть туда? Если есть, дадите мне тогда, поедем вместе», — сказал спортсмен журналистам.\

Напомним, накануне Дацюк принимал участие в матче между СКА и ЦСКА, который проходил в рамках финальной серии Западной конференции. Игра закончилась победой московских армейцев со счётом 3:1.

Поражение на позволило подопечным Ильи Воробьёва выйти в финал Кубка Гагарина: в решающей стадии турнира между собой сыграют ЦСКА и омский «Авангард», выбивший из борьбы уфимский «Салават Юлаев».

СКА уступил в серии со счётом 4-3. Примечательно, что все семь матчей закончились победами хозяев: ЦСКА четыре раза выиграл в Москве, СКА трижды был сильнее в Петербурге.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Словакии в период с 10 по 26 мая.