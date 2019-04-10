В Кубке Гагарина определились два участника финала, которые поспорят за трофей: это омский «Авангард» и московский ЦСКА. Перед началом решающей серии букмекеры оценили шансы обеих команды и выявили фаворита.

По мнению аналитиков, обладателем трофея станут московские армейцы: на их победу ставят с коэффициентом 1.47. Успех омского «Авангарда» оценивается несколько ниже — коэффициентом 2.70.

Первый матч финала состоится 13 апреля в Москве. Букмекеры считают, что армейцы одержат победу в этой встрече и начнут серию с выигрыша.

Напомним, в финале Западной конференции ЦСКА одолел петербургский СКА: серия закончилась со счётом 4-3 в пользу москвичей. «Авангард» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева», уступив лишь в двух играх из шести.