Российский биатлонист Александр Логинов признался, что не полностью удовлетворен своим выступлением на чемпионате мира в 2019 году.

Спортсмен отметил, что завоевал награды, но при этом у него осталось понимание, что в некоторых гонках он упустил медали. «Я доволен тем, как прошел сезон и чемпионат мира», — сказал Логинов и добавил, что турнир стал для него огромным опытом, а болельщикам подарил хорошие эмоции.

Логинов выразил мнение, что ему есть куда расти, так как в сезоне были гонки, на которых он мог выступить лучше. «И я надеюсь, что те ошибки, которые были, получится исправить», — подчеркнул биатлонист.

Напомним, на чемпионате мира в Эстерсунде Логинов завоевал серебряную медаль в спринте и бронзовую в эстафете. Также спортсмен занял второе место в общем зачёте Кубка мира.