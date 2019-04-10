Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв рассказал, что перед решающим матчем с ЦСКА у некоторых игроков команды возникли проблемы со здоровьем.

Воробьёв объяснил, что Николай Прохоркин и Динар Хафизуллин не приняли участие в матче, так как у них вирус и высокая температура. «Не только у них, еще люди есть. Но это не оправдание, это факт», — сказал Воробьёв после завершения встречи. Также тренер отметил, что Павел Дацюк играл через боль, так как у него тоже имеются проблемы.

Напомним, в седьмом матче финальной серии Западной конференции СКА на выезде проиграл ЦСКА со счётом 3:1. Таким образом, команда Воробьёва не смогла выйти в решающую стадию турнира: за трофей поспорят ЦСКА и омский «Авангард».