Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о судебном процессе над Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Радимов сравнил первый день суда над Кокориным и Мамаевым с шоу «За стеклом».

«Свидетели , адвокаты , прокурор… Такое ощущение, что это розыгрыш! И это будет длиться пару месяцев…» — удивляется Радимов.

Экс-игрок «Зенита» считает, что лучше бы было закрытое слушание.

«Пацаны , не знаю что сказать — терпения, не сойдите с ума — главное!» — написал Радимов в своем Twitter.

Отметим, в первый день успели допросить лишь троих свидетелей из огромного списка в уголовном деле. В суде выступили свидетели со стороны защиты — Екатерина Бобкова и Карен Григорян, отдыхавшие в компании дебоширов. Их показания во многом не совпали с тем, что они говорили полгода назад в кабинете у следователя. Также свою версию произошедшего в кофейне высказал очевидец Виталий Краснов.

Сегодня в суде возобновятся допросы свидетелей.