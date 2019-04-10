В японской Фукуоке начинается World Team Trophy — турнир по фигурному катанию, который называют командным чемпионатом мира, хотя на самом деле он таковым и не является.

В соревнованиях принимают участие спортсмены не со всего мира, а лишь из шести стран, которые отбираются по рейтингу за прошедший сезон. В этом году участниками World Team Trophy станут Япония, Россия, США, Франция, Италия и Канада.

Правила турнира

Согласно регламенту соревнований, за команду из каждой страны выступят по два мужчины и две женщины, одна спортивная пара и один танцевальный дуэт.

Все спортсмены исполнят обе программы, за что будут получать баллы в копилку команды. Победа в своём виде принесёт команде фигуриста 12 очков, второе место — 11 и так далее. Выиграет турнир та сборная, которая в сумме наберет больше всего баллов.

Несмотря на то, что турнир считают чемпионатом мира, особым престижем он не обладает — соревнования носят в большей степени коммерческий характер. Зато World Team Trophy славится своей атмосферой: все члены команды всегда поддерживают друг друга, а в зоне Kiss & Cry после прокатов можно лицезреть целую толпу веселящихся спортсменов. Соревнования, независимо от их результата, становятся позитивным завершением сезона.

Участники

В этом году половину сборной России будут представлять ученики Алексея Мишина: в женском катании выступят Елизавета Туктамышева и новоиспеченная чемпионка Европы Софья Самодурова, в мужском — Андрей Лазукин. Изначально был заявлен Михаил Коляда, но петербургский фигурист вновь слёг с приступом гайморита, а Лазукин второй раз за весну оказался на подхвате. Компанию ему составит ученик Светланы Соколовской Александр Самарин.

Несмотря на то, что в World Team Trophy принимают участие не все мировые лидеры, россиян ждёт серьёзная конкуренция. В Японии выступят Нейтан Чен и Шома Уно — именно они, скорее всего, и заберут самые большие баллы в своей категории. Также на лёд выйдет итальянец Маттео Риццо, который провёл очень успешный сезон и мгновенно стал одним из любимцев публики.

У женщин борьбу за высшие оценки поддержат японки — Рика Кихира и Каори Сакамото. Присоединятся к ним и американки Брейди Теннел и Мэрайя Белл.

В парном катании выступят Наталья Забияко и Александр Энберт. Удивляться тому, что на турнир не поедут Евгения Тарасова и Владимир Морозов не стоит: соревнования не имеют столь большой значимости, как чемпионат мира, а лидерам сборной сейчас лучше отдохнуть и сосредоточиться на решении своих проблем, которые накопились в ходе экспериментального сезона под руководством Максима Транькова.

Забияко и Энберт показали прекрасные прокаты в Сайтаме и составят достойную конкуренцию в Фукуоке. Их основными соперниками станут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре: если пара не допустит серьёзных ошибок, то 12 баллов достанутся именно им. Все остальные конкуренты будут россиянам вполне «по зубам».

В танцах на льду защищать честь страны выпало чемпионам России и вице-чемпионам мира Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Кацалапов к тому же удостоился звания капитана сборной: это вполне заслуженно, так как он — единственный олимпийский чемпион в команде.

Главными фаворитами в танцах станут Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон: они выиграли чемпионат мира, пропустив перед этим часть сезона, поэтому ещё один старт не станет для них лишним. На высокие места будут претендовать и американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью.

Из-за того, что на World Team Trophy выступят самые рейтинговые страны, делать прогнозы на турнир было бы крайне сложно: шансы будут у всех команд. Сборная России сможет надеяться не только на попадание в призы, но и на победу, однако на данном старте это — совсем не главное. Зрелищность, борьба тройных акселей и последняя возможность увидеть программы мировых лидеров этого сезона — вот чем запомнится турнир в Фукуоке.