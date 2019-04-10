Дизайнер платьев Алины Загитовой Ольга Рябенко рассказала, что для собаки фигуристки шьют костюм, который станет копией наряда фигуристки.

По словам Рябенко, у главной любимицы Алины Загитовой – собаки Масару – появится свое платье. Она отметила, что это будет копия наряда спортсменки, в котором она выходит на лед. Рябенко добавила, что костюм для Масару уже готов, причем было 4 варианта платьев, но остановились на одном.

“Алина уже прилетела из Японии после чемпионата мира. Так что, думаем, что вскоре мы увидим спортсменку и ее любимую питомицу в одинаковых нарядах. Возможно, на льду”, — добавила Рябенко, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Отметим, ранее Загитова рассказала, что научила свою собаку прыгать сальхов.

Кроме того, другая фигуристка из команды Тутберидзе, Александра Трусова, уже шьет своей собаке костюмы, которые повторяют ее платья на выступлениях.

На прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме Алина Загитова исполнила безупречно и короткую, и произвольную программы и выиграла турнир. Сейчас фигуристка готовится к выступлению в ледовых шоу в городах Японии.