Вратарь «Порту» Икер Касильяс в своем Instagram поделился мнением о поражении своей команды от «Ливерпуля» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

По словам Касильяса, он оптимистичен на 100 из 100 процентов. Испанец считает, что, учитывая результаты 1/8 финала Лиги чемпионов, игроки «Порту» не могут думать, что уже вылетели.

«Дома будем бороться, чтобы попасть в полуфинал. Спасибо всем болельщикам «Порту» за поддержку», — написал Касильяс в своём Twitter.

Отметим, испанец прикрепил коллаж из двух стоп-кадров трансляции. В одном моменте запечатлен фол Мохаммеда Салаха, за который судьи не дали египтянину красную карточку. В другом — игра рукой Трента Александра-Арнольда, за которую не был назначен пенальти.

Напомним, «Ливерпуль» Юргена Клоппа одержал победу над «Порту». Все голы были забиты в первом тайме: сначала на пятой минуте счет в матче открыл Наби Кейта. Затем на 26 минуте преимущество «мерсисайдцев» удвоил Роберто Фирмино.