Сразу три нападающих петербургского СКА, сыгравших более 50% встреч команды в плей-офф Кубка Гагарина, не набрали ни одного очка.

Розыгрыш Кубка Гагарина без набранных очков завершили Илья Каблуков, Андрей Кузьменко и Евгений Кетов. Эти нападающие петербургского стали теми единственными форвардами, которые провели больше половины встреч в плей-офф и ни разу не отличились результативными действиями.

Кетов и Кузьменко провели по девять игр в плей-офф с показателем полезности «-2», а Каблуков провел серию из 18 матчей без очков с показательем полезности «-4».

В первом раунде команда Ильи Воробьёва обыграла московский «Спартак», счет в серии 4-2. Во втором раунде был повержен ярославский «Локомотив» — 4-1.

Напомним, СКА уступил в седьмом матче полуфинальной серии со счетом 1:3 московскому ЦСКА. Шайбу петербуржцев в этом матче забросил защитник Сергей Плотников, ему ассистировали Артем Зуб и Никита Гусев.