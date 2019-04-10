Главный тренер арнемского «Витесса» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на одну игру чемпионата Нидерландов, а также на ещё один матч условно.

Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба. Отмечается, что помощник специалиста Олег Яровинский будет временно исполнять обязанности главного тренера в день матча.

Ранее российский тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкийпрокомментировал действия главного арбитра матча с ПСВ в рамках чемпионата Нидерландов по футболу. Напомним, матч завершился со счетом 3:3, по ходу встречи гости из Эйндховена трижды отыгрывались.

Игру судил специалист Сердар Гёзюбююк, он назначил в ворота команды Слуцкого два одиннадцатиметровых удара, а также удалил защитника «Витесса» ван дер Верффа в концовке встречи.

На пресс-конференции Леонид Слуцкий обратился к журналистам: «Пожалуйста, защитите нас от Гёзюбююка, потому что он для меня худший судья в мире. Или, может быть, у него есть личная неприязнь ко мне». Наставник «Витесса» сделал предположение, что этот арбитр не любит толстых или лысых людей.