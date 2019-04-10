Российский боец MMA Александр Емельяненко в очередной раз обратился к Михаилу Кокляеву.

На своей странице в «Инстаграме» Емельяненко опубликовал видеопослание, в котором сообщил, что бой между ним и Кокляевым состоится на сто процентов. «Я во время боя выбью тебе зубы, ты будешь хрипеть», — сказал Емельяненко в адрес своего соперника.

Напомним, несколько дней назад Емельяненко бросил Кокляеву вызов, на что стронгмен опубликовал ответное видео, в котором демонстрирует силу своего удара с помощью тренажёра-груши. После удара Кокляева автомат показал 320 кг.

Кокляев заявил, что сможет положить Емельяненко с одного удара. За последнюю неделю спортсмены успели обменяться видеообращениями несколько раз.