Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт прибыли в японскую Фукуоку для участия в командном чемпионате мира.

На своей странице в «Инстаграме» Энберт опубликовал фото из Фукуоки. «Прибыли», — гласит подпись к публикации.

Напомним, World Team Trophy стартует завтра, 11 апреля. Забияко и Энберт будут представлять Россию в соревнованиях спортивных пар. Также в состав команды попали Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Андрей Лазукин, Александр Самарин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Помимо России, на турнире будут представлены команды Японии, США, Франци, Канады и Италии. Сраны-участницы чемпионата были определены согласно рейтингу ISU за сезон 2018/19.

Первыми на лёд выйдут представители танцев на льду: им предстоит выступить завтра в 9:15 по московскому времени.