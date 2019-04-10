Американский футбольный клуб «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, может стать обладателем стадиона розового цвета.

Проект будущей арены был представлен в официальном «Инстаграме» команды.

Сообщается, что стадион будет располагаться на территории парка «Майами Фридом Парк». Там же будут размещены футбольные поля, на которых смогут играть все желающие. Также ранее стало известно, что вместимость нового стадиона составит 18 тысяч зрителей, на строительство арены уйдёт более 60 миллионов долларов.

В настоящее время «Интер Майами» проводит домашние матчи на арене «Локхарт Стэдиум». Клуб был основан в 2018 году. В дальнейшем команда будет выступать в MLS — возможно, «Интер Майами» войдет в состав участников чемпионата в 2020 году.