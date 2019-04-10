Детей в возрасте от 4 до 6 лет ждут на занятиях в новой секции детской хореографии во Фрунзенском районе.

Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам с 17:00 до 18:00 в ФСК «Торнадо» на Белградской, 40 корп.1.

На занятиях дети играют в танцевальные игры, узнают, что такое растяжка, развивают внутреннюю дисциплину и внимание. Хореография для детей развивает музыкальные и танцевальные способности ребенка. Умение двигаться грациозно и красиво.

Узнать подробности и записаться можно по номеру 246-26-27 // 246-26-29 // 8 (953) 168 10 25.