Никита Кучеров — точно главная российская звезда НХЛ этого сезона. Лучший бомбардир и ассистент лиги в данный момент побил рекорд Александра Могильного по очкам в НХЛ. Никита — один из самых дисциплинированных хоккеистов нашего времени, и без диеты он тоже не обходится.

Сам Кучеров рассказывал, что уже два-три сезона он пытается внимательно следить за своим рационом и режимом, особенно летом. Спортивная диета Никиты Кучерова предполагает употребление большого объема воды. Кучеров ест много овощей и протеина — это яйца, салаты с курицей, стейки и спаржа. Все это необходимо, чтобы войти в хорошую форму к началу сезона.

Кучеров отмечает, что во время чемпионата диеты придерживаться сложнее, особенно когда твоя команда проводит несколько неудачных матчей. Однако главная цель спортивной диеты Никиты Кучерова — набрать идеальную форму летом и сохранить ее до весны.

С прошлого сезона Кучеров начал работать с диетологом Павла Дацюка, который много лет контролировал питание хоккеиста, пока тот выступал в «Детройте». Как рассказывает агент Ден Мильштейн, при ней тестостерон 36-летнего Павла был выше, чем у его 20-летних одноклубников.

До диетолога Кучеров сам смотрел на YouTube видео о правильном питании и заказывал на дом доставку еды на весь день сразу в соответствии с этими нормами. Есть надо было 5-6 раз в сутки маленькими порциями.

Кучеров пьет вино по совету диетолога, хотя не получает удовольствия, потому что вообще не любит алкоголь. Однако диетолог сказала хоккеисту, что бокал вина в день для спортсмена и для его сердца – это очень хорошо.

«Я от его вкуса удовольствия не получаю, делаю это изредка по совету врача. Могу этот бокал тянуть два часа», — признается хоккеист.