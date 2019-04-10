Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением по поводу возможного строительства стадиона в виде огромной папахи.

Спортсмен заявил, что видел проект арены, и данная идея ему понравилась. «Интересный проект. В будущем, если будут деньги, можно было бы построить», — сказал Нурмагомедов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, о том, что в Дагестане хотят построить «Хабиб-Арену», стало известно в середине марта. В представленном проекте говорится,что в ночное время суток будет включаться подсветка, которая придаст комплексу сходство с парящим орлом. По задумке архитекторов, сооружение будет вмещать до семи тысяч зрителей. Помимо самой арены, предполагается создание тренировочных залов, парка, гостиницы и музея, посвящённого выдающимся спортсменам Дагестана.