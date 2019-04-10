Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала о своём отношении к Санкт-Петербургу.
На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала фото на фоне Исаакиевского собора и написала, что считает Петербург европейским городом на русский лад. «Здесь больше Европы, чем России», — сказала фигуристка и добавила, что в Северной столице меньше храмов, чем в Москве, а люди — более лояльные и отзывчивые.
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Для меня Петербург-это европейский город на русский лад, город классиков, классики и классицизма. Здесь больше Европы, чем России. В Петербурге не так много храмов, как в Москве, люди в северной столице лояльнее и отзывчивее (этим и напоминает Европу). Да, конечно, здесь свои заморочки, и, например, Достоевский считал Петербург-городом сумасшедших. Отчасти так и есть🙈 А вы сами попробуйте хоть с таким климатом ужиться😹 Издавна Санкт-Петербург был городом чиновников, многие сюда ехали для построения карьеры (хотя сейчас, на мой взгляд, это скорее Москва). От Европы Петербургу передалось многое в архитектуре, менталитете коренных жителей, манерах и погоде. А от России-это, конечно, язык, балет, образование и огромное наследие🙈 Чего, на ваш взгляд, в Петербурге больше Европы или России? Что такое Петербург для вас?🧐
Спортсменка считает, что европейские черты можно увидеть в архитектуре, менталитете коренных жителей Петербурга и погоде.
Напомним, в текущем сезоне Бойкова и Козловский дебютировали на взрослом уровне. Спортсмены завоевали бронзовые медали своего первого чемпионата Европы, а затем стали шестыми на чемпионате мира.