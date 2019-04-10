Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала о своём отношении к Санкт-Петербургу.

На своей странице в «Инстаграме» фигуристка опубликовала фото на фоне Исаакиевского собора и написала, что считает Петербург европейским городом на русский лад. «Здесь больше Европы, чем России», — сказала фигуристка и добавила, что в Северной столице меньше храмов, чем в Москве, а люди — более лояльные и отзывчивые.

Спортсменка считает, что европейские черты можно увидеть в архитектуре, менталитете коренных жителей Петербурга и погоде.

Напомним, в текущем сезоне Бойкова и Козловский дебютировали на взрослом уровне. Спортсмены завоевали бронзовые медали своего первого чемпионата Европы, а затем стали шестыми на чемпионате мира.