Для меня Петербург-это европейский город на русский лад, город классиков, классики и классицизма. Здесь больше Европы, чем России. В Петербурге не так много храмов, как в Москве, люди в северной столице лояльнее и отзывчивее (этим и напоминает Европу). Да, конечно, здесь свои заморочки, и, например, Достоевский считал Петербург-городом сумасшедших. Отчасти так и есть🙈 А вы сами попробуйте хоть с таким климатом ужиться😹 Издавна Санкт-Петербург был городом чиновников, многие сюда ехали для построения карьеры (хотя сейчас, на мой взгляд, это скорее Москва). От Европы Петербургу передалось многое в архитектуре, менталитете коренных жителей, манерах и погоде. А от России-это, конечно, язык, балет, образование и огромное наследие🙈 Чего, на ваш взгляд, в Петербурге больше Европы или России? Что такое Петербург для вас?🧐