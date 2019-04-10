В румынском Бухаресте продолжается чемпионат Европы по вольной борьбе. Российский спортсмен Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль, одержав победу в весовой категории до 97 кг.

В финальном поединке россиянин одержал победу над представителем Белоруссии Александром Гуштыном, поединок закончился со счётом 3:1. Бронзовые награда достались двум спортсменам — грузину Элизбару Одикадзе и азербайджанцу Нурмагомеду Гаджиеву.

Стоит отметить, что для Садулаева данная победа на чемпионате Европы стала третьей в карьере: ранее он выигрывал в 2014 году, когда выступал в весовой категории до 86 кг, и в 2018 году — до 92 кг. Также спортсмен является трёхкратным чемпионом мира и победителем первых Европейских игр в Баку.