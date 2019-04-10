Капитан женской юношеской сборной России по футболу получила Диана-Жозе Памен Тчато трёхматчевую дисквалификацию.

УЕФА отстранил футболистку от ближайших игр из-за инцидента, произошедшего во время матча между Россией и Швейцарией. Игра проходила в рамках чемпионата Европы U-17, Тчато подралась со швейцарской спортсменкой Эллой Люштиной.

После нарушения правил со стороны швейцарок Люштина долго не отдавала мяч россиянкам и затягивала время, поэтому Тчато попробовала отобрать игровой снаряд силой. Соперница пнула её в ответ, после чего на поле завязалась драка. Швейцарская футболистка передала капитанскую повязку подруге по команде и покинула поле в слезах, получив красную карточку. Тчато же получила отстранение на три поединка.

Стоит отметить, что ранее Тчато три года занималась тхэквондо.