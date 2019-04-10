Татьяна Стукалова, адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, призвала журналистов задуматься о своей карме.

На судебном заседании по делу братьев Кокориных и полузащитника «Красноадара» Павла Мамаева Стукалова заявила, что ей очень не нравится читать то, что пишут СМИ. «Журналисты, подумайте о своей карме! Очень не понравилось вчера вас читать. Вон, у Пака отец уже умер!», — заявила адвокат.

Напомним, открытое заседание в Пресненском суде Москвы началось вчера, 9 апреля, однако не все свидетели успели дать свои показания.

В первый день успели допросить лишь троих свидетелей из огромного списка в уголовном деле. В суде выступили свидетели со стороны защиты — Екатерина Бобкова и Карен Григорян, отдыхавшие в компании дебоширов. Их показания во многом не совпали с тем, что они говорили полгода назад в кабинете у следователя. Также свою версию произошедшего в кофейне высказал очевидец Виталий Краснов.