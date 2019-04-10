Российский лыжник Глеб Ретивых остался доволен там, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев работал на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

Ретивых признался, что ему импонирует то, как работает Губерниев. «После индивидуального спринта я зашёл в комментаторскую кабину. Мне было интересно посмотреть, как там всё обстоит», — сказал Ретивых, слова которого приводит «Тюменская арена».

«Считаю, Дмитрий отлично провёл чемпионат мира», — добавил спортсмен и отметил, что информация о российских лыжных гонках не всегда доходит до массового зрителя, а бригада Губерниева старается освещать не только сами соревнования, но и делать различные интервью.

Напомним, на чемпионате мира Ретивых завоевал две награды — в личном и командном спринтерских гонках.