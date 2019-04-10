Борис Рапопорт, бывший главный тренер «Зенита», руководитель тренерского штаба команды «Ленинградец»:

Сегодня есть огромная потребность трудоустройства выпускников футбольных школ Питера. Проблема в том, что в Петербурге нет профессиональных клубов, помимо «Зенита». Хорошо, что появился «Ленинградец». Теперь у всех возрастов нашей школы СШОР «Зенит» есть уверенность – после окончания школы ребятам будет дан шанс заиграть в профессиональном футболе. Сегодня через «Ленинградец» можно и нужно строить профессиональную карьеру.

Уровень дивизиона «Запад» в ПФЛ существенно выигрывает в сравнении с молодежным первенством Санкт-Петербурга, где играют выпускники. Сегодня наши футболисты имеют возможность играть в более сильном турнире, тренироваться в другом режиме, питаться и получать медицинскую помощь. Все это на любительском уровне делать не очень просто.

А так, если бы не «Ленинградец», у нас сложилась бы трагическая ситуация в Петербурге. Ребята занимаются футболом и действительно не понимают – куда им потом идти. В прошлом году закрылось «Тосно», переехал в Сочи проект петербургского «Динамо». И что же остается? Один «Зенит» — молодежная команда или «Зенит-2».

И вот куда ребятам идти? Приходится уезжать. Поэтому, когда стало известно, что у нас появляется «Ленинградец», у меня стал раскаляться телефон. Многие хотели попасть в команду. К сожалению, у нас не безразмерные возможности – мы не можем брать всех. Приходится отказывать ребятам.

Сейчас среди молодых игроков Петербурга есть конкуренция. Мне звонили многие наши бывшие воспитанники, хотели попасть в команду. Но я знаю, на каком они уровне, не могу их взять. У команды есть размеры. Приглашая в «Ленинградец» футболиста, мы оцениваем его по двум критериям. Во-первых, у него должны быть перспективы прогрессировать. Через какое-то время работы с нами он должен выйти на более высокий уровень, при котором он был бы востребован клубами РПЛ и попадал бы в сборную. Также мы оцениваем его человеческие качества – он должен иметь характер показывать себя.

Так что за спиной «Зенита» сейчас команд немного. Да и в самом петербургском клубе работа по развитию молодых игроков выстроена не лучшим образом. На мой взгляд, когда-то был более верный путь. У нас был дубль, был «Зенит-2». Мы четко контролировали путь футболиста, который он проходил от школы «Смена» и СДЮСШОР «Зенит», подводя его к основной команде. Сейчас же я какой-то системности не вижу.

Требуется очень серьезная работа, начиная со школы и заканчивая главной командой. В первую очередь, это работа Академии, молодежной команды и «Зенита-2». Системы не вижу – как по мне, эти звенья разорваны. Пока не будем работать системно, не будет и результата. А ведь Питер всегда отличался хорошей подготовкой резерва. Сейчас тоже есть интересные ребята. Но в «Зените» они заиграть не могут, а кроме «Зенита» это сделать почти и негде.