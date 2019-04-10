В японской Фукуоке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования будут проходить в период с 11 по 14 апреля.

Сегодня состоялась жеребьёвка участниц в женском одиночном катании. Российская фигуристка Софья Самодурова получила шестой стартовый номер — она будет закрывать выступления спортсменок из первой разминки. Следом за ней на лёд выйдет Елизавета Туктамышева: ей предстоит открывать прокаты второй группы участниц.

Напомним, в мужском одиночном катании сборную России представят Андрей Лазукин и Александр Самарин, в соревновании спортивных пар — Наталья Забияко и Александр Энберт, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Помимо российской команды, на World Team Trophy выступят сборные Японии, США, Франции, Италии и Канады.