Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал о состоянии своего колена.

Во время открытого заседания в Пресненском суде Москвы Кокорин ответил на вопрос о больной ноге. «Жить будем, надеюсь», — сказал футболист.

Напомним, ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что врачи из медицинского штаба клуба скоро смогут осмотреть Кокорина в «Бутырке».

В эфире программы «8:16» на телеканале «Матч ПРЕМЬЕР» Семак сообщил, что медицинская служба «Зенита» неоднократно делала запрос на посещение футболиста, однако разрешение было получено только сейчас. «В ближайшее время доктора могут попасть к Кокорину», — подчеркнул Семак.

Судебное заседание по делу Кокорина и Павла Мамаева длится второй день: вчера успели опросить лишь троих свидетелей.