В Санкт-Петербурге состоится открытый чемпионат города по полумарафону, из-за которого движение на некоторых улицах будет ограничен.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на слова пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 21 апреля будет полностью перекрыто движение по Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги. Движение будет ограничено в период с 10:50 по 14:00.

Кроме того, закроют участок Южной дороги — от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи. Сама теннисная аллея, как и Велосипедная, тоже будут перекрыты.

С 00:00 18 апреля по 10:50 21 апреля на вышеуказанных участках будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств.