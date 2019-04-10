Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин увлекается компьютерными играми. Разных предметов оттуда у футболиста насчитали на два миллиона рублей.

Как сообщает телеграм-канал Cyberslovo, $ 23 тысячи (1,5 млн рублей) бывший игрок ЦСКА потратил на 200 «скинов» в игре Counter Strike (CS: GO). Еще шесть тысяч долларов (400 тысяч рублей) Головин потратил, купив почти 3 тысячи вещей из Dota 2.

В виртуальной коллекции в наличии Головина более 10 ножей и снайперская винтовка AWP Dragon Lorес качеством «прямо с завода», которая стоит порядка 120 тысяч рублей. Много «скинов» именуется в честь самого футболиста и его родного городка — Kaltan17 или Golova 17.

Напомним, что Головин не играет ночью: только днем и вечером.