Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 17 апреля.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил арест спортсменов, отбывающих наказание в СИЗО «Бутырка», до сентября. «Рассмотрение жалоб будет 17 апреля в 9 утра», — сказал адвокат Вячеслав Барик, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, в Пресненском суде проходит открытое заседание по делу арестованных футболистов. Заседание началось вчера, 9 апреля, однако суд успел выслушать показания лишь троих свидетелей.

В суде выступили свидетели со стороны защиты — Екатерина Бобкова и Карен Григорян, отдыхавшие в компании дебоширов. Их показания во многом не совпали с тем, что они говорили полгода назад в кабинете у следователя. Также свою версию произошедшего в кофейне высказал очевидец Виталий Краснов.