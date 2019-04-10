Общий объём средств, потраченных на реализацию подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации», которая входит в программу «Развитие физической культуры и спорта», составит более 20 миллиардов рублей.

Как говорится в докладе заместителя минспорта России Сергея Косилова, точная сумма будет составлять 20 миллиардов 621 миллион рублей.

Итоговое заседание коллегии Минспорта РФ проходит сегодня, 10 апреля. Как сообщил Косилов, программа должна быть реализована в срок с 2019 по 2024 год.

Ранее министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в планах на 2019 год значится развитие хоккейной и футбольной базы страны. Планируется, что в новом году будут построены пять региональных хоккейных центров, пятьдесят ледовых катков, двадцать пять футбольных манежей и более ста искусственных полей.