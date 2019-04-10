В японской Фукуоке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования будут проходить в период с 11 по 14 апреля, первыми свои программы покажут представители танцев на льду.

Сегодня, 10 апреля, состоялась жеребьёвка участников. Сборную России будут представлять чемпионы страны и вице-чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По итогам жеребьёвке спортсменам достался третий стартовый номер — они будут закрывать первую разминку и выступят после канадского дуэта Кейтлин Уиевр/Эндрю Поже.

Напомним, в сборную России также входят Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Андрей Лазукин, Александр Самарин, Наталья Забияко и Александр Энберт. Помимо российской команды, на World Team Trophy выступят сборные Японии, США, Канады, Франции и Италии.