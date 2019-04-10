Президент союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о перспективах возвращения Екатерины Глазыриной в состав команды.

Драчёв отметил, что на данный момент спортсменка проходит углублённое медицинское обследование, поэтому о её попадании в сборную России пока нельзя говорить конкретно. «Это чемпионка России, пока она в расширенном составе, но у нас есть несколько вопросов. Будем обсуждать», — сказал специалист, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

Напомним, в этом году у Екатерины Глазыриной закончилась дисквалификация после обвинений в применении допинга. Спортсменку отстранили от соревнований исключительно по результатам доклада Макларена, а также показаний информатора WADA Григория Родченкова.