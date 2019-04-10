Андрей Лазукин на Универсиаде в Красноярске. Фото: Екатерина Надольская/Nevasport

Андрей Лазукин на Универсиаде в Красноярске. Фото: Екатерина Надольская/Nevasport

В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир будет проходить в период с 11 по 14 апреля.

Сегодня, 10 апреля, состоялась жеребьёвка участников в мужском одиночном катании. Сборную России будут представлять два спортсмена — Андрей Лазукин и Александр Самарин. Лазукин выступит в первой разминке: фигурист получил второй стартовый номер.

Самарин будет представлять вторую группу участников и выйдет на лёд под восьмым номером.

Напомним, также за сборную России выступят Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Наталья Забияко/Александр Энберт и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Соревнования стартуют 11 апреля в 9:15 по московскому времени.

Показательные выступления пройдут 14 апреля.