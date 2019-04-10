Каждые полгода в очередное трансферное окно футболисты совершают кучу переходов. Клубы покупают и продают игроков и тратят миллионы долларов. Nevasport предлагает пройти тест и вспомнить, играли ли предложенные футболисты друг с другом.

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» стал шестым клубом в мире по сумме трат на трансферы игроков в прошедшее зимнее трансферное окно.

Сине-бело-голубые сделали несколько мощных усилений, продав аргентинца Леандро Паредеса и купив колумбийца Вильмара Барриоса за 15 миллионов евро, иранца Сердара Азмуна — за 12 миллионов и Ярослава Ракицкого за 10 миллионов евро. 37 миллионов, которые петербуржцы потратили в сумме, стали шестым результатом в мире.

Больше потратил китайский «Гуанчжоу Эвергранд», который раскошелился на 81 миллион евро, «Челси», который обеднел на 73 миллиона, «Милан», потративший на три миллиона меньше, «Аль-Духаль», траты которого составили 43 миллиона, и «ПСЖ» с 40 миллионами евро.