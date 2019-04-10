Татьяна Стукалова, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, опровергла слова о смерти отца Дениса Пака.

Стукалова заявила, что ничего не говорила журналистам о смерти отца Пака. «Я разговаривала с журналистом, а потом повернулась к своим людям, к родственникам. Мы говорили уже о другом», — заявила адвокат, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Специалист подчеркнула, что информация является ложной.

Напомним, в Пресненском суде проходит открытое заседание по делу арестованных футболистов. Заседание началось вчера, 9 апреля, однако суд успел выслушать показания лишь троих свидетелей.

В суде выступили свидетели со стороны защиты — Екатерина Бобкова и Карен Григорян, отдыхавшие в компании дебоширов. Их показания во многом не совпали с тем, что они говорили полгода назад в кабинете у следователя. Также свою версию произошедшего в кофейне высказал очевидец Виталий Краснов.