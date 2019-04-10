Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился мнением об отношение к критике своей работы на посту, а также своей возможной отставке.

В интервью агентству РИА Новости Драчев заявил, что критике не подвергаются лишь те, кто лежат на диване: «Всегда найдутся люди, которые будут что-то говорить. Мы спокойно идём к своей цели, которую мы знаем. Возможный импичмент? Это глупости, выдумки некоторых товарищей».

Также глава СБР рассказал, когда состоится следующее правление Союза. По словам Драчева, собрание пройдет 16-17 апреля: «Поставим цели, выберем состав, который работает на централизованной подготовке, кто на самостоятельной. В этом году мы работаем по графику, как и должно быть – начиная с апреля, а не с июня».

Владимир Драчев возглавляет СБР с лета 2018 года.