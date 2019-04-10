Нападающий «Локомотива» Антонио Эдер рассказал о своих познаниях в русском языке.

По словам Эдера, он выучил в основном футбольные термины, такие, как «нормально», «хорошо», «я понимаю», «хорош», «играй», «быстрее», «давай», «один», «второй», «сзади».

Португалец отметил, что во время матча, когда главный тренер что-то подсказывает, очень сложно услышать, потому что очень шумно, и концентрируешься на игре. Однако в раздевалке на установке перед игрой он понимает многие термины.

«Кто обучает языку? Миранчуки, Тара-Бара, но говорю же, знаю чуть-чуть», — сказал Эдер, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее стало известно, что главный судья матча «Локомотив» — «Зенит» Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за свою работу. Об этом сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.