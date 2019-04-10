Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, каких специалистов хотел видеть в тренерском штабе сборной России по биатлону. Слова Драчева приводит агентство РИА Новости.

По словам главы СБР, сначала в качестве технического специалиста хотели пригласить норвежца Ларса Бергера: «Он просто сказал «спасибо» и остался дома». Переговоры с олимпийской чемпиокой Альбиной Ахатовой, известной по своей стрельбе, все еще продолжаются. Кандидатуру Оле-Эйнара Бьорндалена рассматривали лишь в шутку.

Также Драчев обозначил сроки, в которые станет известен точный состав сборной, а также персонала тренерского штаба: «На правлении 16-17 апреля мы утвердим примерные составы и тренеров. Далее могут быть небольшие изменения и дополнения.»

В прошлом сезоне главным тренером сборной России по биатлону был Анатолий Хованцев, в его штаб входили исключительно российские специалисты.