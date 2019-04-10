Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это′О рассказал о разногласиях с главным тренером «Барселоны» Хосепом Гвардиолой, под руководством которого команда играла в сезоне-2008/09.

Камерунец сказал, что несмотря на то, что Гвардиола провел в «Барселоне» всю жизнь, когда там выступал Это′О , он не понимал команду. Нападающий говорил ему, что ему следует извиниться, потому что победы приносит Это′О , а не Месси.

Тогда все было именно так, время Месси пришло позже. Можете спросить у Хави, Иньесты и остальных. Тогда было мое время. Я приносил «Барселоне» победы, так что Гвардиола должен был извиниться», — приводит слова Это’О beIN Sports.

Отметим, что в первый год работы в «Барселоне» Гвардиолы каталонский клуб выиграл все турниры, в которых участвовал — чемпионат Испании, Лигу Чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Это’О забил 36 мячей во всех турнирах. Месси в том же сезоне забил 42 гола во всех турнирах.