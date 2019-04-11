На командном чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 11 апреля, пройдут первые соревнования. Программа турнира стартует с выступлений танцевальных пар.

Всего ритмический танец покажут шесть пар. Первыми на лед выйдут Кейтлин Уивер и Эндрю Поже из Канады, затем выступят действующие чемпионы мира французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Третьими по счету покажут программу Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из сборной Италии. После них выступят Мисато Комбацубара и Тим Колето.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов покажут ритмический танец пятыми, а завершат выступления в танцах на льду американцы Мэдисон Хабелл и Закари Донохью.

Спортсмены выйдут на лед спортивного комплекса в Фукуоке в 9:15 по московскому времени.