Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

По словам Хартли, ЦСКА – очень сильный клуб, армейцы здорово работают на синей линии, габаритные игроки. Он отметил, что в «Авангарде» долго за ними наблюдают, изучают, но все-таки будут делать акцент на собственных действий, отталкиваться от своей игры, потому что в финале встретятся команды с совершенно разными стилями.

Канадец считает, что с Сорокиным «Авангарду» будет даже сложнее, чем с Метсолой. Хартли подчеркнул, что в лиге очень сильные вратари, но некоторые сидят в запасе, ждут шанса, а когда выходят, показывают высокий класс, и это касается в том числе Игоря Бобкова.

Напомним, «Авангард» в финале Восточной конференции КХЛ обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4-2 в серии. ЦСКА одолел СКА со счетом 4-3.