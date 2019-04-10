Экс-защитник СКА Егор Яковлев следующий сезон проведет в КХЛ. По сведениям «Чемпионата», защитник «Нью-Джерси» не будет продлевать контракт с клубом и подпишет соглашение с магнитогорским «Металлургом».

Яковлев получал очень мало игрового времени в «Нью-Джерси». В 25 матчах регулярного чемпионата в его активе 7 очков (2+5) при показатели полезности «минус шесть». В НХЛ Яковлев большую матчей провел на непривычной для себя позиции нападающего.

Отметим, что Яковлев является воспитанником магнитогорского хоккея. Потом он переехал в Казань, выступая за «Ак Барс», после чего оказался в ярославском «Локомоитве», а затем и в СКА. Вместе со сборной России Яковлев становился олимпийским чемпионом в 2018 году.