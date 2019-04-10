Нападающий «Авангарда» Илья Михеев рассказал о финале чемпионата России по хоккею-2004 и предстоящем финале против ЦСКА.

По словам Михеева, он хорошо помнит 2004 год, когда хоккеист будучи ребенком со всей своей семьей смотрел финал, а когда Максим Соколов отбил решающий бросок, весь Омск сошел с ума. Игрок отметил, что в аэропорт не ездил, потому что был маленьким.

«Конечно, чувствуется, что теперь мы на этом месте. Омск давно ждал этот финал, болельщики и город заслужили его», — сказал Михеев.

Нападающий считает, что у ЦСКА скоростная и мобильная команда с длинной скамейкой, с ними тяжело играть.

«Спасибо «Салавату» за финал Востока, одна из лучших серий плей-офф, все ее оценили», — добавил Михеев слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, «Авангард» в финале Восточной конференции КХЛ обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4-2 в серии. ЦСКА одолел СКА со счетом 4-3.