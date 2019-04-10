Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением об Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

По словам Гинера, в любом случае, человек не может считать, что если он футболист и у него заслуги, то он может бить другого человека стулом.

«Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команд», — заявил Гинер, слова которого приводит портал Automobili.

Напомним, в Пресненском суде проходит открытое заседание по делу арестованных футболистов. Заседание началось вчера, 9 апреля, однако суд успел выслушать показания лишь троих свидетелей.

Также стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 17 апреля.

3 апреля срок ареста обвиняемых, которые сидят в СИЗО «Бутырка» с 8 октября, был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.