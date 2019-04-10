Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своем отношении к ситуации, в которой находятся Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Боярский заявил, что ему «безумно обидно за парней». Актер считает, что СМИ сделали всё возможное, чтобы выпятить тему и показать всей стране проблему, которая существовала всегда и будет существовать.

«Это пацанская недальновидность, шпанские замашки, которые у нас всех есть с детства. Так сложилась ситуация, что обычная мужская потасовка стала лакмусовой бумажкой в отношениях спортсменов и зрителей. Портить им жизнь в дальнейшем будет перебором», — сказал Боярский, слова которого приводит YouTube-канал LOOKYANOV.

Ранее Михаил Боярский поделился мнением о шансах петербуржцев стать чемпионами России. По словам Боярского, после прошедшего тура он считает, что основные соперники «Зенита» в борьбе за чемпионство — это ЦСКА и «Краснодар».

Напомним, в Пресненском суде проходит открытое заседание по делу арестованных футболистов. Заседание началось вчера, 9 апреля, однако суд успел выслушать показания лишь троих свидетелей.

Также стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 17 апреля.

3 апреля срок ареста обвиняемых, которые сидят в СИЗО «Бутырка» с 8 октября, был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.