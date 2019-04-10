Перед стартом межсезонья СКА предстоит решить судьбу 13 игроков. Именно у этих ребят заканчиваются соглашения с клубом уже 30 апреля. Кто-то наверняка покинет армейский клуб, а кто-то продлит контракт. Nevasport оценивает шансы каждого из них остаться на следующий сезон.

Игорь Шестеркин, вратарь

Есть шанс, что Игорь продлит отношения со СКА. Чуть меньше вероятнось в том, что голкипер отправится в НХЛ. Все-таки велик риск провести весь сезон на лавке.

Владислав Гавриков, защитник

СКА, безусловно, будет пытаться оставить Гаврикова на следующий сезон, однако с большой вероятностью он уедет в НХЛ.

Артем Земченок, защитник

Оборонец не показал себя игроком основного состава. Скорее всего, контракт с ним продлен не будет.

Андрей Зубарев, защитник

Зубарев не молодеет, поэтому если его и продлят, то только на двустороннее соглашение.

Патрик Херсли, защитник

Швед прошедший сезон провел намного слабее, чем позапрошлый. Учитывая его немалую зарплату, шансы на продление минимальны.

Никита Гусев, нападающий

Лучший бомбардир КХЛ явно перерос лигу и теперь практически наверняка поедет покорять Северную Америку.

Николай Прохоркин, нападающий

Центрфорвард, скорее всего, попробует себя в НХЛ.

Павел Дацюк, нападающий

Волшебник не раз говорил, что хочет завершить карьеру в родном Екатеринбурге. Весьма вероятно, там и осядет. Но не исключен отъезд ветерана в «Детройт».

Олег Ли, нападающий

Форвард практически не играл в плей-офф — это ответ на вопрос, нужен ли он СКА в следующем сезоне.

Алексей Кручинин, нападающий

Кручинин, как и Ли, был игроком ротации. Возможно продление на прошлых ролях.

Максим Карпов, нападающий

Карпов провел неплохой сезон и был полезен. Шансы продлиться неплохие.

Наиль Якупов, нападающий

Якупов не полностью раскрыл себя в СКА, но его набор навыков позволяет рассчитывать на то, что он пригодится в Петербурге и на следующий сезон.

Михаил Мальцев, нападающий

Мальцев еще молод, он неплохо показал себя, наверняка контракт с ним будет продлен.