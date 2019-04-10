Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

Емелин рассказал, что уже играл финал на арене в Балашихе за «Ак Барс» против ХК МВД, и воспоминания остались максимально приятные. Он отметил, что в одном из матчей той серии набрал пять очков, и будет стараться это повторить. По мнению Емелина, ЦСКА — это хорошая команда, молодая и быстрая.

«Это финал, не важно, с кем играть, будем биться за победу. У ЦСКА более ровные звенья, чем у «Салавата», много исполнителей, будем разбирать», — сказал Емелин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, «Авангард» в финале Восточной конференции КХЛ обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4-2 в серии. ЦСКА одолел СКА со счетом 4-3.

Также нападающий «Авангарда» Илья Михеев рассказал о финале чемпионата России по хоккею-2004 и предстоящем финале против ЦСКА.