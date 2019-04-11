На командном чемпионате мира World Team Trophy в японской Фукуоке сегодня, 11 апреля, стартуют соревнования у мужчин-одиночников. В списке участников заявлено 12 спортсменов из 6 стран.

В первой разминке выступит российский фигурист Андрей Лазукин. Он поехал на турнир вместо заболевшего Михаила Коляды. Помимо этого свои программы в первой шестерке откатают французы Адам Сиао Хим Фа и Кевин Эймоз, итальянец Даниэль Грассль, канадец Нам Нгуен и японец Кейджи Танака.

Вторую разминку откроет итальянец Маттео Риццо, затем на лед выйдет представитель сборной России Александр Самарин, вслед за ним выступит канадец Киган Мессинг. Последними откатают программы японец Шома Уно и два американца Винсент Чжоу и Нейтан Чен.

Соревнования стартуют в 12:40 по московскому времени.

Выступления мужчин завершат первый соревновательный день в Фукуоке. До этого ритмический танец покажут пары, а затем с короткими программами на лед выйдут девушки.