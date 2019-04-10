Компания EA Sports представила команду лучших футболистов недели в игре FIFA 19.

В запасной состав команды лучших футболистов включен голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. 33-летний футболист не пропустил ни одного мяча в гостевой встрече 22-го тура российской премьер-лиги против «Спартака», где красно-белые потерпели поражение со счетом 0:2. За успешную игру голкиперу присвоили карточку с общим рейтингом 83 в футбольном симуляторе FIFA 19.

Отметим, в основной состав был включен голкипер испанского «Бетиса» Пау Лопес.

Lewandowski, Son and Vardy headline the new #TOTW! 💪🏆 pic.twitter.com/iM3pdVN2d3 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 10, 2019

Напомним, Акинфеев защищал ворота сборной России по футболу на протяжении пятнадцати лет — с 2003 по 2018 год. О завершении карьеры в национальной команде игрок объявил 1 октября прошлого года.

Сам футболист заявил, что ему пора уступить место более молодым игрокам, и отметил, что пятнадцать лет выступлений за сборную – это очень длительный срок. Акинфеев признался, что с каждым годом ему становится всё сложнее выступать и в ЦСКА, и в национальной команде, потому что с учётом былых травм требуется больше времени на восстановление. Вратарь осознал, что пришло время дать возможность играть молодому поколению футболистов, а самому сосредоточиться на выступлениях за родной клуб.