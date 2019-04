Компания EA Sports представила команду лучших футболистов недели в игре FIFA 19.

В запасной состав команды лучших футболистов включен голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. 33-летний футболист не пропустил ни одного мяча в гостевой встрече 22-го тура российской премьер-лиги против «Спартака», где красно-белые потерпели поражение со счетом 0:2. За успешную игру голкиперу присвоили карточку с общим рейтингом 83 в футбольном симуляторе FIFA 19.

Отметим, в основной состав был включен голкипер испанского «Бетиса» Пау Лопес.

Lewandowski, Son and Vardy headline the new #TOTW! 💪🏆 pic.twitter.com/iM3pdVN2d3

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 10, 2019