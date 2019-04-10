Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею определился с составом команды на матчи против сборной Франции в рамках Еврочелленджа.

На вратарскую позицию выбраны Артем Загидуллин из «Металлурга», Илья Коновалов из «Локомотива» и Иван Бочаров из московского «Динамо».

В защитной линии сыграют железнодорожники Александр Елесин, Максим Осипов, Никита Черепанов и Рушан Рафиков, Николай Демидов из «Сибири», Егор Рыков из «Сочи», Альберт Яруллин из «Ак Барса», Евгений Кулик из «Спартака» и Иван Мищенко из «Адмирала».

В нападении сыграют: Данил Юртайкин, Павел Красковский, Егор Коршков и Денис Алексеев из «Локомотива»), Антон Злобин и Александр Хохлачёв из «Спартака», Артём Михеев из «Ак Барса», Анатолий Голышев из «Автомобилиста», Дамир Жафяров из «Торпедо», Игорь Руденков из «Амура», Артём Швец-Роговой и Алексей Макеев из «Витязя», Никита Михайлов из «Сибири» и Богдан Якимов из «Северстали».

Отметим, матчи россиян против французов состоятся во французских в Руане и Сержи 12 и 13 апреля.