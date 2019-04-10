Итальянский тренер Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский футбольный клуб «Спартак» заявил, что решение руководства о его увольнении из клуба могло стать поспешным.

В интервью итальянскому порталу La Gazzetta dello Sport Каррера заявил, что «Спартак» на момент его ухода находился в одном очке от второго места, а не боролся за выживание. «Возможно, решение о моей отставке было поспешным и необдуманным. У меня есть сожаления на этот счёт, но сейчас я смотрю только вперёд с желанием как можно скорее вернуться к работе», — сказал специалист.

Напомним, Массимо Каррера возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. В 2017 году под его руководством «Спартак» стал чемпионом России по футболу спустя 16 лет после крайнего выигранного титула.